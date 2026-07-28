La riflessione di un lettore di Casteddu Online, R.P.: “Si parla molto e tanto di cultura e di associazioni culturali e poi ti basta una passeggiata a piedi nel centro storico sede di innumerevoli case tipiche campidanesi e con lo sguardo all’insù ti appare in Via Gorizia la torre di distillazione dell’ex distilleria Capra. Un importante sito di archeologia industriale situato a Quartu Sant’Elena con caratteristiche di architettura di ispirazione neogotica. Si tratta di una costruzione a pianta quadrata dotata di monofore allungate su ciascun lato, sormontata da una balaustra scandita da pilastrini in mattoni laterizi. Rappresenta una testimonianza del florido passato industriale della famiglia Capra a Quartu Sant’Elena tra la fine dell’Ottocento e il Novecento. Attualmente l’intero complesso versa in stato di abbandono ed incuria nonché rischio crollo. Sopra la torre è cresciuta addirittura un cactus”.