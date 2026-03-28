Esterzili, la grande festa per i 103 anni della nonnina Teresa Loi: una vita meravigliosa con tanti sacrifici e nove figli. La mitica Teresa è un po’ la star del paese: mamma dei ristoratori Giacomo e Valentino Deiana, ha avuto nove figli ed era stata a sua volta l’ultima dei nove figli della sua famiglia originaria. Ieri la festa in paese per un compleanno davvero speciale. Qualche mese fa era stata proprio lei, arzilla e orgogliosa, a inaugurare il nuovo stadio comunale di Esterzili. Per tanti anni andava in campagna a cercare la legna e se la metteva in spalla, coltivava il grano con suo marito per sfamare i suoi amati ragazzi. Anche se i soldi erano pochi, il cibo in casa non mancava mai. Una donna molto stimata in paese, esempio di grande longevità, un piccolo spot per l’intera Sardegna. Buon compleanno e tantissimi auguri a Teresa Loi!