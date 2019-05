Mamma narcotizza il figlio di 5 anni: voleva ucciderlo e togliersi la vita, arrestata

Voleva uccidere il figlio di appena 5 anni e poi suicidarsi. Così una donna padovana aveva imbottito il bambino di benzodiazepine, un farmaco con effetti sedativi. Ma fortunatamente la madre è stata intercettata e bloccata dai carabinieri mentre era in auto col piccolo, prima che riuscisse a mettere in atto il suo terribile piano.

Il fatto è avvenuto nella notte tra il 29 e il 30 aprile scorsi. La donna è stata arrestata in flagranza per tentato omicidio aggravato e portata in una struttura psichiatrica. Il bimbo si trova ancora in ospedale, ma è fuori pericolo di vita. (fonte Quotidiano.net)