Cagliari, maxi beffa nel Corso Vittorio: palazzo storico dell’800 restaurato e già pasticciato

È uno dei palazzi più antichi del Corso Vittorio, in piedi da oltre duecento anni. E, dopo lunghi lavori di ristrutturazione, è stato bersagliato da un “writer” che, armato di bomboletta spray, ha realizzato una maxi-scritta pasticcio proprio sul muro laterale della palazzina. Alberto M. ha contribuito alle operazioni di riqualificazione del palazzo e ha pubblicato su Facebook le fotografie dello “sfregio” e un messaggio, chiarissimo, indirizzato al vandalo: “Quattro lunghissimi e travagliati anni di lavori, con cantieri iniziati-interrotti- e poi finalmente l’anno 2019 ha fatto si, che grazie al nostro impegno e sacrificio, lo storico palazzo Lixi è stato restituito alla città di Cagliari. Il Corso Vittorio Emanuele II ha nuovamente il suo pezzo di storia presente già dalla prima metà dell’800. La sua splendida passeggiata, riempie lo sguardo dei passanti non più con ponteggi o reti metalliche di sicurezza, ma delle bellezze dei suoi colori autentici, degli storici balconi e della loro eleganza”.

“Molto meno eleganti sono questi Keith Haring “de noi artri”, che confondono l’arte al vandalismo. Se si fossero perlomeno impegnati quanto ci siamo impegnati noi per recuperarlo, avrebbero certamente realizzato un opera d’arte, invece ci toccherà osservarne questo maldestro tentativo. Ti invito a farti vivo evitandoti così una brutta esperienza per una banalissima str******, poiché le telecamere non stanno lì per trascorrere l’ora, ma per riprendere gli imbecilli come te”.