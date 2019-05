Meteo in Sardegna, irruzione fredda in arrivo nel weekend: sole e mare possono…aspettare. Gli esperti di Meteo Sardegna spiegano il fenomeno in arrivo: “Stiamo per vivere un episodio meteo inusuale. Inusuale per il periodo, soprattutto sotto il profilo delle temperature. Arriverà un’irruzione artica che farà letteralmente crollare le temperature.

Irruzione che entrerà nel vivo nella giornata di domenica, ma che sabato porterà nubi sparse e soprattutto un aumento della ventilazione nord occidentale. Il Maestrale soffierà con forza, le raffiche potrebbero superare 70 km/h specie sui settori orientali della nostra regione. Ciò significa che avremo raffiche di burrasca.

Sul fronte delle precipitazioni la situazione è tutt’altro che chiara. L’ingresso del freddo sul Mar Ligure dovrebbe innescare la formazione di un vortice di bassa pressione ma sulla nostra regione dovrebbe avere effetti comunque limitati. Potrebbero subentrare acquazzoni e temporali nella notte di sabato su domenica, questo quel che dicono gli ultimissimi aggiornamenti dei nostri modelli matematici, ma nel corso della mattinata del 5 maggio tutto dovrebbe cessare.

Permarrà variabilità e farà freddo, tenete conto che le massime difficilmente supereranno quota 15°C e nelle zone interne si potrebbe far fatica a superare addirittura i 10°C”. Aggiornamenti costanti su www.meteosardegna.it.