Maltempo in Sardegna, l’assessore Chessa: “Disponibile personalmente ad aiutare le gente di Bitti”

Esprime solidarietà per le popolazioni del nuorese e in particolare di Bitti colpite dall’alluvione, il presidente del consiglio comunale di Cagliari Edoardo Tocco: “Le immagini della catastrofe che si sta vivendo nel centro della Sardegna non possono non colpire il cuore anche del capoluogo isolano”. Il responsabile dell’emiciclo di palazzo Bacaredda, anche con il sindaco Paolo Truzzu, assicura la vicinanza della seconda assemblea sarda ai cittadini dell’entroterra: “Ancora una volta la Sardegna centrale è stata colpita duramente dalla furia del maltempo – conclude Tocco, che annuncia un minuto di raccoglimento in memoria delle vittime all’inizio della seduta di lunedì – Ci ritroviamo così a dover fare la drammatica conta dei danni e delle vite spezzate. In questo momento di emergenza è necessario garantire tutto il supporto al sindaco Giuseppe Ciccolini e agli altri primi cittadini impegnati in prima linea nel fronteggiare le innumerevoli difficoltà”ehessa.