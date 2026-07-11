Sardegna ancora in fiamme, numerosi roghi in atto: dal Medio Campidano all’oristanese decine di ettari divorati dal fuoco. In azione anche diversi elicotteri per domare gli incendi. E per domani nuova allerta diramata dalla protezione civile: livello di pericolosità “Alto” nel cagliaritano.

Tra Gonnosfanadiga, Pabillonis e San Gavino è in corso un grave incendio che, alimentato dal forte vento, da ore mette a dura prova tutte le squadre, a terra e in cielo, che tentano di domare le fiamme. Campi incolti e coltivati sono già stati inceneriti, la minaccia è seria per numerose aziende agropastorali. A dare un aiuto alle famiglie in difficoltà anche numerosi cittadini che, con mezzi propri e trattori, tentano di arrestare l’avanzare del fuoco. Nell’oristanese, a causa dell’incendio a ridosso della ss 131, è stato necessario interrompere la viabilità lungo la statale. In volo anche un Canadair da Trapani.