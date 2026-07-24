Nuova centenaria in Sardegna, questa volta è Muravera che festeggia la cittadina longeva: Irina Congiu, originaria di Sardara ha ricevuto in dono una targa e un mazzo di fiori a nome di tutta la comunità.

La sindaca Francesca Mattana: “Stamattina ho avuto l’onore ed il piacere di partecipare alla festa per i 100 anni della signora Irina Congiu.

Insieme con il parroco don Ignazio Pili e con il comandante della compagnia dei Carabinieri di Muravera Fabrizio Pes, abbiamo portato alla signora Irina gli auguri da parte di tutta la comunità muraverese.

Lei ci ha regalato preziosi racconti della sua famiglia, ben undici figli, nipoti e pronipoti. Ci ha raccontato della sua venuta a Muravera dal suo paese di origine, Sardara e dei tempi difficili vissuti durante la seconda guerra mondiale.

Mi ha confidato che il suo segreto è cercare sempre di soffermarsi sulle cose buone che ci accadono e non su quello che ci manca.

La ringraziamo per la saggezza che ci ha generosamente donato e le auguriamo una giornata di festa, circondata dall’affetto dei suoi cari e dell’intera cittadinanza”.