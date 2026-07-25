Da qualche tempo gira per le vie del centro abitato, “sembra in stato confusionale, si offre per le pulizie, chiede qualche soldo e improvvisamente insulta”: una persona in difficoltà, ma quanto accaduto ieri nei pressi della chiesa di San Pietro Pascasio va ben oltre le offese verbali.

Si è “buttato in mezzo alla strada mentre passavo in macchina e mi ha chiesto se fossi di Quartucciu e il mio nome. Quando ho chiesto a cosa servisse si è ovviamente defilato. Fate attenzione perché ha poi suonato i campanelli”.

Un gesto pericoloso che potrebbe mettere in pericolo la vita dell’uomo o causare incidenti per evitare di investirlo.

Tante le segnalazioni che si susseguono sui social, postate per mettere in allerta gli altri cittadini.