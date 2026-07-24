Monserrato, la celebre locomotiva va a restauro: un pezzo di storia rimesso a nuovo. Il sindaco Tomaso Locci: “Il restauro impiegherà circa 8 mesi di lavoro da parte di tecnici specializzati, che hanno ricevuto l’autorizzazione della Soprintendenza ed opereranno in accordo con l’ARST”.

Uno dei simboli della città oggi ha preso il viaggio verso il cantiere, al suo posto verrà collocato un grappolo d’uva.

“Ieri mattina ci siamo tolti una bella soddisfazione: per la prima volta dal 1997, la nostra amministrazione ha finalmente mandato al restauro la locomotiva storica di Monserrato, un pezzo di oltre 100 anni di storia della nostra comunità.

Questo è l’ennesimo sforzo per rendere Monserrato sempre più bella e per la felicità di tanti cittadini e tanti ex ferrovieri, amanti di questo simbolo della nostra città, che aspettavano questo momento.

L’intervento è finanziato interamente con fondi messi a disposizione dalla nostra amministrazione.

Ringrazio l’Ing. Piccardi e l’Assessore Saverio De Roma per essersi occupati dell’impegnativo intervento di rimozione e trasporto della locomotiva.

Nel frattempo, per i prossimi otto mesi, al posto della locomotiva abbiamo pensato di collocare un secondo gurdone a tema uva, elemento centrale della nostra tradizione vitivinicola. Una tradizione antica, radicata e orgogliosamente monserratina, che qualcuno vorrebbe cancellare forse per invidia o forse per ignoranza: piaccia o no ma il gurdone è parte dell’identità di questa città”.