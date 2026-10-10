CAGLIARI – Risate, mondi fantastici, avventure mozzafiato e la riscoperta delle tradizioni sarde: il Teatro delle Saline di Cagliari riapre le porte ai più piccoli e alle loro famiglie con la nuova attesissima rassegna “Famiglie a Teatro”.

Dal 25 ottobre al 6 dicembre 2026, il sipario si alzerà su un cartellone di quattro appuntamenti domenicali pensati per stimolare la fantasia, far riflettere e divertire pubblico di ogni età. A rendere unica ogni serata sarà una speciale anteprima: alle ore 17:00, prima dell’inizio degli spettacoli, andranno in scena “Le novelle di Grazia Deledda”, brevi letture animate a cura di Elisabetta Podda e Roberto Palmas dedicate all’intramontabile patrimonio narrativo dell’isola.

IL PROGRAMMA

• 25 OTTOBRE 2026 | Ore 17:30

LOLA E L’UOVO D’ORO (La Botte e il Cilindro)

Dai 3 agli 11 anni | 60 minuti

Direttamente dal festival artdesM di Versailles, Margherita Frau firma un’avventura musicale travolgente e interattiva. I bambini non saranno semplici spettatori, ma diventeranno i veri eroi della storia per aiutare la coniglietta Lola a proteggere il magico uovo d’oro e salvare la festa della caccia alle uova!

• 8 NOVEMBRE 2026 | Ore 17:30

REGOLIMONDO (Teatro d’Inverno)

Dai 6 ai 12 anni | 60 minuti

Una favola moderna tra avventura e fantascienza. I giovani Elia e Andrea si ritrovano catapultati all’interno di un libro magico a “Regolimondo”, un pianeta grigio dominato da un automa dove sono banditi colori, musica e giochi. Un viaggio emozionante sull’amicizia, la collaborazione e la bellezza della diversità.

• 22 NOVEMBRE 2026 | Ore 17:30

GRIGIO E ACQUERELLO: COME NASCE UN COLORE (Anfiteatro Sud)

Dai 3 ai 10 anni | 60 minuti

Scritto e diretto da Alessandro Redegoso, uno spettacolo poetico che affronta il tema dell’inclusione e dell’accettazione dell’altro. L’incontro tra il solitario signor Grigio e il vivace Acquerello dimostrerà che ogni differenza racchiude una sfumatura meravigliosa.

• 6 DICEMBRE 2026 | Ore 17:30

LA REGINA DELLA CENERE (Teatro Tragodia)

Dai 3 ai 10 anni | 60 minuti

Chiude la rassegna una Cenerentola rivoluzionaria e strettamente legata alla Sardegna. Ispirandosi alle ricerche storiche di Giambattista Basile sul Seicento isolano, lo spettacolo fonde la fiaba classica con i canti della tradizione (tra cui Non pothoreposare) e la dirompente simpatia di una Fata Madrina tutta sarda.

Biglietti e formule famiglia:

● Abbonamento (4 spettacoli): Intero € 28,00 | Ridotto € 19,60

● Biglietto singolo: Intero € 8,50 | Ridotto € 7,00

● Speciale Famiglie Numerose: Abbonamento a soli € 10.00 e singoli biglietti a soli € 2,50, a partire dal 3° figlio!

● Gli abbonamenti sono acquistabili su Vivaticket.it(https://www.vivaticket.com/it/ticket/abbonamento-famiglie-a-teatro-aut/316757) – oppure in sede, al Teatro delle Saline, dal lunedì al venerdì dalle 10.00 alle 13.00 ed il giovedì anche la sera dalle 16.30 alle 19.30.

Il Teatro delle Saline vi aspetta in platea per condividere assieme la magia e il calore dello spettacolo dal vivo!

📍 Teatro delle Saline – Piazzetta Billy Sechi 3/4, Cagliari

📞 Info e Prenotazioni: 349 453 4199 – [email protected]