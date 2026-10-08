Dopo la perdita dell’amata Palla, la cagnolona è diventata il simbolo nazionale del riscatto degli animali vittime di violenza da parte dell’essere umano. E’ arrivata un’altra pitbull, “come se fosse stata mandata” da Palla.

Ieri l’annuncio nella pagina social con una foto che ritrae Monica Pais e BellaMoka, arrivata in clinica poco tempo fa in gravissime condizioni di salute.

“Anche se non sono così, con 10 anni di meno e BellaMoka non mi abbraccia così, quel che sento nel cuore, il modo in cui questa cagna mi ha guarito, traspare in questa bellissima immagine, che non è reale nel senso che io non l’ho mai vista con gli occhi, ma appena l’ho ricevuta mi ha lasciato a bocca aperta” si legge.

“E’ una immagine che è arrivata in privato, non sono cosi bella, e Moka non mi ha mai abbracciato così, ma questa è la immagine del mio cuore quando sono con lei .. Lei mi ha guarito, lei è la fogliolina che cresce sulla ferita. Palla è tornata in lei .. ha qualche chiazza bianca in più, qualche cicatrice in più, ma siamo di nuovo insieme. Moka assomiglia a Palla in tutto, come va al guinzaglio, come mi sta appiccicata, come mi guarda .. Davvero è tornata da me e io da lei .. eccoci qui. Da oggi inizieremo l’inserimento a casa … Grazie a tutti voi per aver visto prima di me che altra soluzione non c’era, che siete stati bravi a vedere quel che io mi ostinavo a non voler vedere. Grazie a tutti e grazie a Palla che mi ha mandato Moka”.