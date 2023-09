Le Karalis Pink Team all’Asinara per parlare di sport e salute

Sabato scorso nella splendida cornice dell’Asinara si è svolta la XVII edizione del congresso di Medicina e Cardiologia dello Sport, convegno medico dedicato al binomio sport e salute. Largo spazio è stato dedicato al team delle donne che, in sinergia, affronta con coraggio, forza e dedizione l’esperienza che le accomuna, ossia quella del tumore. Si allenano tutte insieme, lo sport, è risaputo, è una terapia efficace per il benessere fisico e mentale, se aggiunto alla complicità che un buon gruppo sociale offre, la terapia è pressoché completa. Al congresso hanno raccontato la loro esperienza in perfetto stile Karalis, valorizzando gli aspetti sportivi del Dragon Boat ma soprattutto l’importanza del “buon lavoro” di squadra a sostegno delle donne operate di tumore al seno. “Nell’occasione la presidente Diana Sechi ha presentato un video che ha coinvolto emotivamente tutti i presenti, impossibile non cogliere l’armonia della squadra che attraverso le pagaiate all’unisono racconta storie di donne unite da un sorriso, dove la malattia ha già lasciato spazio a nuovi orizzonti ed obiettivi” ha comunicato il team. “Insieme, solo insieme siamo capaci di andare oltre, oltre il dolore, oltre l’assenza basta girarsi a guardare gli occhi altrui, cercare con la mano le sue e già sai che non sarai sola, le nubi si diradano, torna il sereno e anche il sorriso” è una delle tante note esposte dalla squadra rosa.