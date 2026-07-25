I Vigili del Fuoco di Oristano ha ricevuto ieri una chiamata di soccorso per un incendio che ha interessato un’auto sulla SP 69, in agro di Arborea. Sul posto è stata inviata la squadra della sede estiva di Terralba.

Per cause ancora da verificare, l’auto è finita fuori dalla carreggiata dopo che il conducente ne ha perso il controllo. L’auto ha poi preso fuoco in conseguenza del sinistro.

Il conducente è rimasto illeso, mentre la vettura è purtroppo distrutta.

I Vigili del Fuoco hanno immediatamente provveduto allo spegnimento delle fiamme e alla messa in sicurezza dell’area, interessata da un piccolo incendio propagatosi in seguito al sinistro.

Sul posto anche i Barracelli di Terralba e le FFOO, per quanto di loro competenza.