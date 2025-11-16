Controlli sul lavoro nero: sanzionato il titolare di un bar. Nel corso di un servizio coordinato svolto ieri sera dai carabinieri delle stazioni di San Basilio, Siurgus Donigala e Mandas, con il supporto del nucleo ispettorato del lavoro di Cagliari, è stato verificato il rispetto delle norme su sicurezza e regolarità dei rapporti lavorativi in vari esercizi commerciali del territorio.

In un bar del centro, riconducibile a un 39enne della zona, i militari hanno trovato una 26enne impiegata senza la prevista comunicazione di assunzione. Durante l’ispezione è inoltre emersa la mancata esibizione del documento di valutazione dei rischi. Il titolare è stato diffidato a presentare il DVR entro undici giorni.

Le irregolarità hanno comportato sanzioni amministrative per oltre settemila euro. L’operazione rientra nel piano provinciale dei carabinieri di Cagliari per il contrasto al lavoro irregolare e la tutela delle condizioni di sicurezza nei luoghi di lavoro.