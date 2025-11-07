Nell’ambito dei lavori di realizzazione della Metropolitana leggera di Cagliari, con un’ordinanza di viabilità è in programma la chiusura temporanea al traffico veicolare di un tratto di piazza Matteotti (fronte Arst). La misura, adottata per garantire la sicurezza durante le operazioni di cantiere, sarà in vigore da lunedì 10 novembre 2025 al 12 settembre 2026.

L’ordinanza n. 2786/2025 (link più sotto), firmata dal dirigente del Servizio Mobilità, Infrastrutture viarie e Reti, stabilisce che il tratto compreso tra via Molo Sant’Agostino e via Sassari sarà interdetto al traffico veicolare per tutta la durata dei lavori. Tuttavia, sottolinea la stessa ordinanza, come siano sempre garantiti percorsi pedonali sicuri per permettere alle cittadine e si cittadini di attraversare l’area senza rischi e senza creare disagi alla mobilità pedonale.

L’intervento rientra nel progetto di sviluppo di un sistema di Metropolitana leggera che mira a migliorare la mobilità urbana, riducendo il traffico veicolare e l’inquinamento, e favorendo un trasporto pubblico più efficiente e sostenibile.

La chiusura temporanea di piazza Matteotti rappresenta un passaggio necessario per consentire la realizzazione delle opere infrastrutturali, fondamentali per il futuro delle connessioni cittadine.

L’Amministrazione comunale di Cagliari invita la cittadinanza a rispettare le nuove disposizioni e a prestare attenzione alla segnaletica temporanea installata lungo le strade coinvolte. Saranno adottate tutte le cautele necessarie affinché i lavori si svolgano nel minor tempo possibile e con il massimo rispetto per la sicurezza di pedoni e residenti.