Oggi la Sardegna e il mondo dell’ arte perdono un uomo unico, che ha fatto propri linguaggi nuovi per trasmettere il suo modo di vedere il Mondo e la sua Isola. Si è spento a soli 61 anni Francesco Casu, regista cagliaritano che dopo la laurea in lettere ha studiato a Parigi e alla scuola d’arte e di cinema Parigi e a Colonia alla Kunsthochschule für Medien. Questo per lui fu solo l’inizio di un percorso nel mondo dell’arte cinematografica e audiovisiva, creando un modo unico di utilizzare la tecnologia nel mondo dell’ arte.

Ha diretto mostre e raccontato con un linguaggio tutto suo la sua terra. Oggi in tanti lo piangono, per l’uomo e l’artista che è sempre stato.