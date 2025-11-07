Nel corso della notte, i Carabinieri di Cagliari hanno arrestato un 26enne del luogo, già noto alle forze dell’ordine, ritenuto responsabile del reato di resistenza a pubblico ufficiale.

Il giovane, mentre percorreva le vie del centro cittadino a bordo del suo scooter T-Max, alla vista dei militari impegnati in un posto di controllo, ha ignorato l’alt e si è dato alla fuga ad alta velocità nel tentativo di sottrarsi al controllo. Ne è scaturito un inseguimento per circa quattro chilometri attraverso diverse strade del centro, durante il quale il giovane ha cercato più volte di far perdere le proprie tracce.

Raggiunto e circondato da ulteriori pattuglie, il giovane ha abbandonato il motociclo in via Guicciardini e ha tentato invano di proseguire la sua fuga a piedi. È stato successivamente bloccato, immobilizzato e condotto in sicurezza presso la Caserma di via Nuoro, dove è stato dichiarato in stato di arresto.

Su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, è stato sottoposto agli arresti domiciliari presso la propria abitazione, in attesa dell’udienza di convalida.