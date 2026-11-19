È morto a 91 anni Corrado Augias, giornalista, scrittore e autore televisivo. La camera ardente sarà allestita sabato 21 novembre, dalle 10 alle 18, nella Sala della Protomoteca in Campidoglio, a Roma. I funerali laici si svolgeranno invece in forma privata. La data non è stata ancora fissata.

Un momento pubblico di ricordo è in programma sabato 28 novembre, alle 11, nella Sala Sinopoli dell’Auditorium Parco della Musica di Roma. Alla commemorazione parteciperà anche il compositore Nicola Piovani, mentre sono previsti altri interventi e contributi video.

Il Senato ha reso omaggio ad Augias con un lungo applauso. Il presidente Ignazio La Russa ha invitato l’Aula a osservare un minuto di silenzio. Tra i messaggi di cordoglio quello del giornalista Aldo Cazzullo, che lo ha ricordato per la cultura, la passione e la “grazia” che ne hanno contraddistinto il percorso.