La Corte di Cassazione ha confermato l’ergastolo per anche per Gabriele Bianchi, reo di ucciso a botte il 21enne Willy Monteiro Duarte il 6 settembre 2020 a Colleferro. Per questo atroce delitto era stato già condannato alla stessa pena il fratello Marco.
23 anni invece per Francesco Belleggia e 21 per Mario Pincarelli, presenti al pestaggio.
Stando alle ricostruzioni di quella drammatica sera, il giovanissimo aiuto cuoco di Paliano era intervenuto per difendere un amico durante una lite.
La Corte di Cassazione si era già espressa ritenendo si trattasse di omicidio volontario.