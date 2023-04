Lacrime a Capoterra per la morte di Roberta Delunas: “Mamma se n’è andata in poche ore ma è stata una leonessa”

Morta in poche ore, meno di 24, all’ospedale Santissima Trinità. Roberta Delunas, la cinquantacinquenne di Capoterra che oggi è stata salutata per l’ultima volta dai parenti e dai suoi tanti amici, ha avuto un rapido peggioramento in meno di un giorno. La figlia, Selly Mura, ha deciso di ricordarla su Casteddu Online. Un modo, personale, per dirle ancora una volta “grazie” per tutto ciò che ha fatto per lei in questi tanti anni. “Mamma ha lavorato per decenni. Ome venditrice di frutta e verdura, aveva il suo furgone con il quale girava per il paese. Poi ha deciso di cambiare, dedicandosi prevalentemente alla casa”, racconta la giovane, nota anche per essere una delle cosplayer e modelle più apprezzate ai vari eventi pubblici del settore.

“È stata il mio faro e continuerà ad esserlo anche ora che non c’è più. Se n’è andata in poche ore ma, nella vita, è sempre stata una leonessa”.