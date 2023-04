Parma-Cagliari 2-1, crolla per un rigore dubbio la squadra di Ranieri: il sogno playoff si allontana. Primo tempo dominato dai rossoblù in vantaggio col solito Lapadula, Falco fallisce il raddoppio e nel secondo tempo si scatena il Parma: doppio errore di Azzi (rigore per fallo di mano con palla appena sfiorata) e poi lascia passare Mann e viene subito sostituito da Ranieri. Il Parma sorpassa il Cagliari in classifica e adesso la serie A sembra un sogno lontanissimo: anche qualificarsi ai playoff non sarà automatico, con cinque partite da giocare anche se tre in casa. Oggi è crollata anche la difesa che sembrava un baluardo, Ranieri ha sbagliato alcune scelte (pessimo il ritorno di Deiola titolare, male Luvumbo e il solito Prelec) dimostrando che l’organico costruito da Giulini non è all’altezza di una squadra da promozione. Radunovic nel finale ha parato anche un secondo rigore, il passivo potreva essere peggiore.