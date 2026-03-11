È stata uccisa in casa sua a Messina con decine di coltellate Daniela Zinnanti, 50 anni. Reo confesso l’ex compagno della donna, Santino Bonfiglio, 67 anni. La tragedia è avvenuta nella serata di ieri: a scoprire il corpo della vita di Daniela sua figlia, che ha avuto un malore.

Le forze dell’ordine giunte sul posto hanno subito effettuato i primi rilievi e acquisito le immagini delle telecamere di video sorveglianza. I sospetti si sono subito rivolti all’ex compagno della donna, che qualche settimana fa era tornato in libertà dai domiciliari dove era sottoposto anche all’utilizzo del braccialetto elettronico per reati contro la persona. Dopo ore di interrogatorio Bonfiglio avrebbe poi confessato il delitto.

Stando a quanto emerso, l’uomo si era recato a casa della vittima per parlare, fino alla tragedia. Un rapporto che negli ultimi tempi sembrava essere diventato complicato e litigioso, tanto che la vittima avrebbe sporto anche delle denunce. Gli inquirenti stanno ricostruendo nel dettaglio l’intera vicenda mentre l’uomo è stato trasportato in carcere.