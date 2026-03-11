I carabinieri del Nucleo Ispettorato del Lavoro hanno denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica il socio amministratore di una società di autospurgo con sede a Cagliari per violazioni in materia di sicurezza sul lavoro. Le verifiche dei militari hanno accertato che l’imprenditore non aveva inviato i dipendenti alle previste visite mediche di sorveglianza sanitaria, violando gli obblighi previsti dalla normativa a tutela della salute dei lavoratori. A carico dell’uomo sono state elevate sanzioni per un totale superiore a 1.400 euro e l’intera documentazione è stata trasmessa all’Autorità Giudiziaria per gli approfondimenti del caso. L’operazione rientra nelle attività di prevenzione e controllo dei carabinieri finalizzate a garantire il rispetto delle norme di sicurezza nei luoghi di lavoro e la tutela dell’incolumità dei lavoratori.