La Sardegna sfiora gli 800 contagi: 40 vittime, 36 guariti

Gli ultimi dati della Protezione Civile mostrano più ombre che luci: salgono a 794 i casi totali di contagio da Covid-19 nell’Isola. Di questi 40 purtroppo sono deceduti, 36 invece sono guariti. Rispetto a eri ci sono sei vittime e un aumento dei positivi di 49 persone.

Secondo quanto rileva l’Unità di crisi regionale nell’ultimo aggiornamento, in totale nell’Isola sono stati eseguiti 5.970 test. I pazienti ricoverati in ospedale sono in tutto 141, di cui 24 in terapia intensiva, mentre 577 sono le persone in isolamento domiciliare.

Sul territorio, dei 794 casi positivi complessivamente accertati, 126 sono stati registrati nella Città Metropolitana di Cagliari (+10 rispetto al dato precedente), 62 (+4) nel Sud Sardegna, 18 (+3) a Oristano, 60 (+1) a Nuoro, 528 (+31) a Sassari.