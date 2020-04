Coronavirus, Truzzu: “La settimana prossima al via la card per i buoni spesa a Cagliari”

Il numero per le emergenze alimentari a Cagliari. Da oggi è in funzione il numero 070/6774000, un servizio speciale per chi ha necessità alimentari. È attivo dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 e dalle 15:30 alle 17:30. L’annuncio in un video del sindaco Paolo Truzzu. “E dalla prossima settimana avvieremo il sistema dei buoni per poter fare la spesa nei negozi convenzionati”, annunci il primo cittadino. Stiamo facendo ogni sforzo possibile per aiutare chi è in difficoltà. Oltre ai fondi già in bilancio, metteremo a disposizione di famiglie, piccole e piccolissime imprese e mondo della cultura più di un milione di euro di risorse aggiuntive. Sono risorse del Comune da aggiungere agli 800 mila euro che arriveranno dal Governo nazionale.

Ovviamente”, conclude, “siamo al lavoro per reperire altri fondi e per studiare ogni forma d’aiuto in questo difficile momento”.

Truzzu ha anche fornito qualche numero sul Coronavirus in città: a Cagliari i contagiati sono 33, 4 i guariti.