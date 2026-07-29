Confcommercio e Comune di Muravera fanno squadra: nasce un tavolo permanente per rilanciare commercio, imprese e centro storico.

Primo confronto operativo tra l’associazione e la nuova amministrazione comunale. Al centro del percorso condiviso programmazione, formazione, sostegno alle imprese e valorizzazione del territorio del Sarrabus.

Non un incontro istituzionale di rito, ma il punto di partenza di un percorso destinato a rafforzare il tessuto economico del Sarrabus. Confcommercio Sud Sardegna e l’amministrazione comunale di Muravera hanno avviato oggi un confronto operativo che porterà alla costituzione di un tavolo permanente dedicato allo sviluppo del commercio, del turismo e delle attività produttive del territorio.

Nella sala del Consiglio comunale di Muravera, la sindaca Francesca Mattana, gli amministratori comunali e i vertici di Confcommercio Sud Sardegna hanno condiviso una visione comune: costruire una collaborazione stabile, fatta di incontri periodici, progettazione e azioni concrete per sostenere le imprese locali e valorizzare le potenzialità del territorio.

Ad aprire i lavori è stata la sindaca Francesca Mattana, che ha ribadito la volontà dell’amministrazione di instaurare un dialogo costante con il mondo delle imprese, riconoscendo in Confcommercio un interlocutore strategico capace di creare opportunità di crescita per il territorio.

Il consigliere comunale delegato alle Attività produttive, Francesco Manca, ha sottolineato la necessità di dare continuità al confronto attraverso tavoli tematici e incontri periodici, strumenti indispensabili per affrontare in maniera condivisa le sfide economiche del territorio.

Il presidente di Confcommercio Sud Sardegna, Marco Mainas, ha espresso soddisfazione per il clima di collaborazione emerso durante l’incontro.

“Per noi è un onore essere ricevuti dalla sindaca per avviare una vera programmazione. Questo è soltanto il primo di una serie di incontri che vogliamo rendere strutturali. Confcommercio è la principale organizzazione del commercio a livello nazionale ed è sempre stata vicina a Muravera e al Sarrabus. Con l’attuale governance abbiamo scelto di rafforzare ancora di più la nostra presenza nelle periferie, perché non basta essere presenti a Cagliari: vogliamo portare servizi, competenze e opportunità direttamente nei territori. Per questo intendiamo costruire un tavolo permanente con l’amministrazione comunale”.

Mainas ha ricordato come Confcommercio stia investendo nel rafforzamento della rete territoriale, con l’obiettivo di essere sempre più vicina alle imprese anche attraverso il potenziamento delle sedi locali e dei servizi dedicati.

Durante il confronto è intervenuto anche il presidente di FIPE Confcommercio Sud Sardegna, Emanuele Frongia, che ha evidenziato le grandi potenzialità economiche di Muravera e dell’intero territorio.

“Muravera e il Sarrabus hanno tutte le caratteristiche per crescere ulteriormente. Come FIPE siamo già presenti sul territorio e crediamo fortemente nella formazione come leva di sviluppo. Attraverso gli Enti Bilaterali possiamo offrire percorsi formativi a 360 gradi rivolti a imprenditori e

lavoratori. Il commercio è cambiato, si è trasformato, ma continua a rappresentare uno dei motori dell’economia italiana. Anche il comparto dell’ambulantato sta vivendo una fase di crescita e questo territorio dispone di importanti aree mercatali che possono essere ulteriormente valorizzate”.

Nel corso dell’incontro la sindaca Mattana ha posto l’attenzione su una delle principali sfide che attendono Muravera: la riqualificazione del centro storico.

“Per anni Muravera ha vissuto grazie al traffico di attraversamento. Oggi, con la nuova Statale 125, quella realtà è cambiata e dobbiamo ripensare il nostro modello di sviluppo. Il centro storico va rivitalizzato e dobbiamo essere capaci di intercettare i bisogni reali del territorio, costruendo una strategia che tenga conto delle peculiarità di Muravera e della diversa vocazione turistica di Costa Rei”.

A rafforzare la richiesta di una programmazione condivisa è stato anche il presidente del Centro Commerciale Naturale di Costa Rei Renato Orgiana, che ha evidenziato come imprese e operatori abbiano bisogno di una cabina di regia stabile.

“Abbiamo bisogno di un tavolo di lavoro permanente che ci consenta di programmare il futuro e non di affrontare le problematiche giorno per giorno”

L’incontro si è concluso con l’impegno reciproco ad avviare fin dalle prossime settimane un calendario di confronti tematici per trasformare le proposte emerse in progetti concreti, con l’obiettivo di rafforzare il sistema economico del Sarrabus e accompagnare le imprese in un percorso di crescita condivisa.