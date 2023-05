Quartucciu, pitbull recuperato a Is Concias: qualcuno lo riconosce?

RECUPERATO PRESSO LA TOMBA DEI GIGANTI DI IS CONCIAS SIMIL PITBULL.

CERCASI PROPRIETARIO O POSSIBILE ADOTTANTE!!!

Simil pitbull molto buono e docile di non più di due anni approssimativamente, manto bianco pezzato, trovato sulla strada per la Tomba dei Giganti di Is Concias, in zona Monti Nieddu. Possiede un collare verde militare e nero.

Chiunque lo cerchi può chiamare al 3497886148 oppure 3396580291

