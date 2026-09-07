Cagliari, rovista tra i rifiuti con i pantaloni abbassati: in viale Trieste un uomo è stato sorpreso dai passanti in atteggiamenti inequivocabili, residenti disperati, “siamo alla frutta”.
Sono appena le 20 di sera, tra chi rientra dal lavoro e chi passeggia per le vie del centro storico ancora avvolto dal caldo estivo c’è un giovane uomo che fruga dentro i bidoni della differenziata, pronti per essere svuotati domani mattina: cerca forse cibo, qualche avanzo, o qualcosa che possa a lui tornare utile.
Ha i pantaloni abbassati, senza mutande: tutti lo vedono e, incurante del fatto di essere seminudo, prosegue la ricerca tra i rifiuti.
Questo è quanto accade nella città del sole, tra le vie principali, dove vivono in strada decine di extracomunitari senza dimora, senza futuro, abbandonati a loro stessi.
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