Cagliari, l’ultimo saluto a Gabriele e Filippo tra lacrime, musica e fumogeni: centinaia di ragazzi abbracciano i feretri degli amici nella Basilica di Bonaria.

Si sono svolti questo pomeriggio i funerali dei 18enni deceduti venerdì in viale Poetto: rientravano da una festa. Erano in scooter, come oggi i loro amici che si sono radunati nella basilica per accompagnarli nel loro ultimo viaggio. Dopo la funzione religiosa nel sagrato è partita la musica, sono stati scoppiati i fuochi d’artificio e i fumogeni hanno colorato il cielo. Tante le lacrime che hanno bagnato i volti dei ragazzi che, improvvisamente, sono diventati adulti. Hanno affrontato il dramma che la vita presenta durante il suo percorso. E mai dimenticheranno i loro amici, volati via insieme in una calda giornata di fine estate.