CULTURA NEL PIATTO

Minestra di patate e ceci al rosmarino e parmigiano

Pochi ingredienti per una minestra profumata e avvolgente. Le patate rendono il brodo naturalmente cremoso, i ceci conservano una piacevole consistenza e il rosmarino dà carattere. Il parmigiano, aggiunto alla fine, completa il piatto con una nota saporita.

Ingredienti per 4 persone

600 g di patate già pulite

600 g di ceci già cotti e scolati

100 g di cipolla

1 piccolo spicchio d’aglio

1 rametto di rosmarino

40 g di olio extravergine d’oliva

40 g di parmigiano grattugiato

Circa 1 litro di acqua calda o brodo vegetale leggero

Sale e pepe nero quanto basta.

Preparazione

Tritate finemente la cipolla e fatela appassire in una casseruola con 20 g di olio e un paio di cucchiai d’acqua. Aggiungete l’aglio leggermente schiacciato e il rametto di rosmarino, eventualmente legato con spago da cucina per trattenere gli aghi.

Unite le patate tagliate a piccoli cubetti, mescolate e versate circa 800 ml di acqua calda o brodo vegetale. Lasciate sobbollire per 15 minuti.

Aggiungete i ceci scolati e proseguite la cottura per altri 15–20 minuti, fino a quando le patate saranno tenere. Versate altro liquido caldo, se necessario: la minestra deve rimanere morbida e adatta a essere mangiata al cucchiaio.

Eliminate l’aglio e il rosmarino. Prelevate un mestolo di patate e ceci con poco brodo, schiacciateli con una forchetta e rimetteteli nella casseruola. Mescolate e lasciate insaporire ancora per qualche minuto.

Spegnete il fuoco e regolate di sale, tenendo conto della sapidità del formaggio. Distribuite la minestra nei piatti e completate ogni porzione con 10 g di parmigiano grattugiato, l’olio rimasto e una macinata di pepe nero.

Il consiglio in cucina

Dosate il rosmarino con misura, perché il suo profumo non copra quello dei ceci. Se la minestra riposa e si addensa, aggiungete poca acqua calda prima di servirla.

Valori nutrizionali indicativi per porzione

Energia: circa 430 kcal

Proteine: 17 g

Carboidrati: 53 g

Di cui zuccheri: 5 g

Grassi: 16 g

Di cui saturi: 3,7 g

Di cui insaturi: circa 12 g

Fibre: 12 g

Colesterolo: circa 9 mg

Raffaella Aschieri | Cultura nel piatto

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