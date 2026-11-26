Un attacco con droni in Kuwait ha spezzato la vita a due italiani del Lazio, Antonio Saccoccio ed Emanuele Lo Russo.

Tecnici esperti in forze alla Rheinmetall, azienda tedesca nell’ambito della difesa presente anche in Medio Oriente, avevano 65 e 36 anni.

Entrambi avevano molta esperienza anche all’estero nel loro settore, si stavano occupando delle operazioni di manutenzione delle antenne di rilevamento del sistema di difesa antiaerea Skyguard in dotazione alle forze armate kuwaitiane. Saccoccio aveva alle spalle moltissima esperienza ed era prossimo alla pensione, Lo Russo conciliava la grande passione per il suo lavoro con quelle per la Roma e i viaggi.

“Ho appreso con profondo dolore della morte di Antonio Saccoccio, 65 anni, di Formia, e di Emanuele Lo Russo, 36 anni, di Roma. Erano in Kuwait per lavoro quando l’attacco di oggi ha spezzato le loro vite. Alle loro famiglie, nel momento più doloroso, desidero far giungere il mio cordoglio e l’abbraccio dell’intera Regione Lazio. Sono vicino ai loro colleghi e a quanti, a Formia e a Roma, oggi piangono la perdita di una persona cara”, le parole di cordoglio presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca.