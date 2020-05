La gioia dei tennisti sardi: riaprono i campi, le palline tornano a volare. Il tennis è uno dei primissimi sport a ripartire dopo l’emergenza Covid, il bel messaggio del tennis club di Sarroch: “Per tutti coloro che sono già nostri soci si riaprono le porte del tennis club. Bisognerà seguire un decalogo per l’arrivo ai campi e modificare i comportamenti che abbiamo tenuto fin oggi. (Il decalogo nei commenti.)

Si potrà giocare e fare attività sportiva in totale sicurezza.

Sono aperte inoltre le iscrizioni anche per coloro che volessero iniziare a giocare a tennis.