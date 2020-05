Sinnai, la doccia fredda in fase due: ci sono quattro nuovi cittadini positivi al virus

Sinnai, la doccia fredda: ci sono quattro nuovi cittadini positivi al virus. Il sindaco annuncia: “Si comunica la segnalazione da parte delle autorità sanitarie della presenza di quattro casi positivi, tutti in isolamento domiciliare a Sinnai. Si raccomanda pertanto il massimo puntuale rispetto di tutte le prescrizioni in materia di prevenzione emanate dalle autorità governative, regionali e comunali”. Proprio nel giorno del via alla fase due, ancora qualche strascico del Coronavirus.