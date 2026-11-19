Ad un mese dalla scomparsa della cara e indimenticabile
LUISELLA ZEDDA
IN PINTOR
Il marito Angelo, le figlie Gabri con Alessandro,
Claudia e gli adorati nipoti Davide e Martina
ringraziano ed invitano tutti coloro che vorranno
unirsi nella Santa Messa in ricordo che verrà celebrata
Lunedì 23 Novembre alle ore 18.00 nella Parrocchia di San Giuseppe a Pirri.
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