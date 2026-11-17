All’età di 105 anni, ci ha lasciato per raggiungere la sua amatissima moglie
EUGENIO PODDIGHE
Cavaliere del lavoro
Addolorati ne danno il triste annuncio le figlie Marina, Maria Pia, Paola e Sandra, i generi, i nipoti e pronipoti.
Si ringraziano Tatiana e il personale della Casa di cura San Giorgio per le amorevoli cure prestate.
I funerali avranno luogo il giorno 18 novembre nella Parrocchia del SS Crocifisso (Genneruxi) ove alle ore 15 sarà celebrata la Santa Messa corpore praesenti.
ON. FUN. GARAU – 070652214
VIA S. BENEDETTO, 29 – CAGLIARI