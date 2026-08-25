“Con la scusa del bancomat fuori uso non paga e chiede anche cibo e bevande d’asporto”.

Non una casualità, ma un modo collaudato per consumare al bar senza pagare: questo è quanto emerge dopo il racconto di un altro barista, uguale al caso avvenuto a Quartu. https://www.castedduonline.it/il-caso-a-quartu-mangia-un-croissant-beve-il-cappuccino-ordina-una-colazione-dasporto-e-va-via-senza-pagare/

“Ho letto l’articolo riguardante il bar di Quartu dove una cliente ha fatto colazione senza pagare” spiega P.F.

“Anche a me è successa la stessa indentica cosa per due volte a distanza di 9 mesi.

La prima volta a novembre e la seconda volta due settimane fa. Non ricordando inizialmente la cliente ho pensato fosse una casualita: stessa procedura, colazione piu asporto. No contanti e bancomat non funzionante. Ma I’ultima volta non gli ho dato la colazione d’asporto, probabilmente la furbetta ha preso una brutta abitudine”.

Massima attenzione, insomma, è l’appello lanciato ai colleghi dal proprietario di un locale situato vicino a Bonaria, la strategia adottata per consumare la colazione senza pagare potrebbe essere nuovamente adottata in altri locali.