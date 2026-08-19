Quartu Sant’Elena, mangia un croissant, beve il cappuccino, ordina anche una colazione d’asporto e va via senza pagare: “Sono passati due giorni e io ancora non l’ho vista”.

È accaduto in un bar in via Piemonte, a raccontare l’accaduto è la titolare: “La fiducia e il buon cuore che ho riposto in una persona che non conoscevo, purtroppo la signora che lunedì si è recata al bar, ha consumato una colazione e ha portato con sé anche un cappuccino e una pasta, dicendo che sarebbe tornata a saldare il conto, ad oggi non è ancora tornata.

Mi sono fidata della sua parola e ho scelto di essere gentile, anche nel concederle di portare via l’asporto, senza pensare che potesse esserci un problema.

Nonostante ciò, sempre per la mia gentilezza ho deciso di censurare il volto nella foto, nel rispetto e a tutela della privacy di questa persona.

Per questo, prego la signora di tornare al più presto per regolarizzare il pagamento.

Spero sinceramente che si sia trattato soltanto di una dimenticanza e di poter risolvere la situazione con tranquillità e rispetto”.

Un gesto di estrema gentilezza quello della titolare, non ricambiato da chi ha mangiato e digerito la colazione.

“Vorrei solamente aggiungere per quelli che se lo stanno chiedendo: la signora mi ha detto quando stava pagando, che non aveva contanti e che quindi doveva pagare con il bancomat, quindi per me non c’è stato nessun problema. Ma la transazione non è andata a buon fine nonostante sia stata provata per ben due volte.

La signora mi ha detto che sarebbe andata a prelevare e sarebbe tornata in giornata”.