“Se fosse successo durante l’orario scolastico, a quest’ora parleremmo di bambini feriti o peggio”.

È accaduto nella scuola dell’infanzia che accoglie i piccoli sino ai 6 anni di età: solo per pura fortuna il crollo del grosso albero non si è trasformato in una tragedia.

“La pianta si è abbattuta pesantemente proprio sopra l’area dei giochi, lo spazio dove i nostri figli trascorrono gran parte del tempo e dove giocano ogni giorno.

Dalle immagini è evidente che il crollo sia stato causato dal peso eccessivo e da un palese deterioramento dell’albero. Il cedimento è avvenuto in un momento in cui la scuola era chiusa” spiegano alcuni genitori.

“Trovo assolutamente inaccettabile che la sicurezza e la vita dei nostri figli venga messe a rischio in questo modo all’interno di una scuola pubblica. Non è tollerabile la mancanza di una manutenzione preventiva del verde in un luogo frequentato da bimbi così piccoli.

Come genitori pretendiamo risposte immediate e scritte dal Comune e dalla Dirigenza scolastica. Vogliamo la certezza che tutta l’area venga messa in sicurezza prima del rientro a scuola dei bambini e comunque di uno spazio riparato dal sole”.

La paura è quella che possa accadere “qualcosa di irreparabile”.