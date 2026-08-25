Nel corso della mattinata di sabato 22 agosto, a Porto Torres, i Carabinieri hanno arrestato in flagranza di reato un turista straniero poiché ritenuto responsabile della violazione della normativa inerente al porto abusivo di armi.

L’intervento è stato eseguito presso il porto commerciale di Porto Torres a seguito di una segnalazione pervenuta alla Centrale Operativa da parte delle Guardie Particolari Giurate in servizio di vigilanza presso lo scalo marittimo.

I militari dell’Arma hanno proceduto al controllo del veicolo condotto dall’uomo e, a seguito di una meticolosa perquisizione dell’autovettura, hanno rinvenuto, all’interno della tasca della portiera anteriore lato guida, in posizione di immediata disponibilità, due coltelli con lama a scatto di lunghezza superiore a 5 cm e, nel bagagliaio, un ulteriore coltello da cucina con una lama della lunghezza di 20 cm.

Gli strumenti da taglio sono stati quindi sottoposti a sequestro mentre l’uomo, su disposizione della Procura della Repubblica di Sassari che coordina e dirige le indagini, è stato trattenuto presso le camere di sicurezza in attesa dell’udienza di convalida.

A conclusione dell’udienza celebrata presso il Tribunale di Sassari, l’arresto è stato convalidato.