I Carabinieri della Stazione di Narcao hanno messo a frutto la quotidiana e capillare presenza sul territorio e la profonda conoscenza della realtà locale. Infatti, attraverso lo sviluppo di notizie apprese sul campo e la raccolta di alcune voci maturate nel contesto cittadino, i militari avevano avviato da tempo un’attività d’osservazione su un quarantenne del posto, i cui spostamenti avevano destato più di un sospetto.

Nelle scorse ore, ritenuti maturi gli elementi acquisiti, i Carabinieri hanno fatto scattare una perquisizione personale e domiciliare nei confronti dell’uomo, un operaio già noto alle Forze di Polizia. L’intuizione degli investigatori ha trovato un riscontro immediato: nel corso delle operazioni sono state rinvenute quattro piante di canapa indiana in fase di fioritura, circa un grammo e mezzo di sostanza stupefacente verosimilmente del tipo marijuana, una sigaretta artigianale confezionata con la medesima sostanza e due bilancini di precisione.

Tutto il materiale rinvenuto e le piante sono stati repertati, sottoposti a sequestro e presi in carico in attesa delle analisi di laboratorio che verranno fatte dai carabinieri del RIS, mentre, una volta ricostruita la vicenda e terminati gli accertamenti, l’uomo è stato denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cagliari per il reato di coltivazione e detenzione illecita di sostanze stupefacenti.