L’evento è organizzato dall’Amministrazione Comunale di Ussana, in rappresentanza dell’intera comunità ed in collaborazione con la Pro Loco.

La denominazione della manifestazione trae ispirazione dal termine “Musica”, intesa come espressione artistica delle persone e da “Menti”, come riferimento ad un crogiuolo di idee, competenze e talenti; mentre la frase “Ussana, una Via di Musiche” vuole richiamare l’idea di un percorso nel quale si incontrano generi, artisti e sonorità differenti.

L’evento avrà protagonista la centralissima Via Roma, che vedrà al suo interno dislocate sette postazioni musicali, prive di palco, poiché i musicisti si esibiranno sulla strada a diretto contatto con il pubblico, con l’intenzione di riproporre uno spirito decisamente più autentico, ispirato alla “musica di strada” nella sua accezione piu genuina, per creare un rapporto più coinvolgente tra l’artista ed il pubblico.

L’evento prevede il coinvolgimento delle attività commerciali e delle associazioni locali e sarà accompagnato da animazione e dalla presenza di numerosi punti di ristoro lungo l’intero percorso previsto dagli organizzatori.

La serata prenderà il via alle ore 19.00, con la Santa Messa cantata dal Coro Polifonico San Sebastiano di Ussana, cui seguirà l’esibizione della “Banda Musicale di Monastir”, che si terrà inizialmente sul sagrato della Chiesa di San Sebastiano e successivamente lungo tutto il percorso.

A partire dalle ore 20.15, nella Piazza Pertini, si terrà il Circus Show, con Simone Lecca e Antonio Iavarone, accompagnato dalla musica di Michele Angius, mentre dalle 21.45 inizieranno le esibizioni dei musicisti nelle varie postazioni; tra i numerosi artisti ed i gruppi presenti all’evento, sarà possibile ammirare “The Moon Project”, “Ballus de Prazza”, il DJ set con Vladi Frau, Carlo Moi, Maxi M e Cap-One ed ancora SeuinStreet Band, Crêuza de mä, Mad River e I Vaghi, oltre naturalmente al Coro Polifonico San Sebastiano, alla Banda Musicale di Monastir ed a Michele Angius.

L’intera manifestazione prevede il coinvolgimento di numerosi artisti ussanesi, suddivisi tra artisti, cantanti e musicisti per valorizzare le professionalità ed i talenti provenienti da Ussana.

Il progetto “MusicaMenti” non intende riferirsi solamente alla serata del 29 agosto, ma diventare una sorta di “caleidoscopio”, capace di ispirare tutta una serie di iniziative non solamente musicali, capaci di coinvolgere la comunità e non solo, durante tutto l’arco dell’anno.

La manifestazione che prenderà il via sabato 29 agosto, avrà la capacità di unire l’esecuzione della buona musica con il prezioso operato delle associazioni ed allo stesso tempo promuovere le eccellenze delle attività produttive locali ed i talenti emergenti della comunità ussanese.

Un evento che promette spettacolo ed emozioni, assolutamete da non perdere.