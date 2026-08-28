Cultura nel piatto
Insalata pantesca
Gustosissima
Valori nutrizionali indicativi per porzione: circa 350 kcal, 6 g proteine, 49 g carboidrati, 15 g grassi.
L’insalata pantesca nasce a Pantelleria ed è uno di quei piatti in cui pochi ingredienti raccontano perfettamente un territorio mediterraneo: patate, pomodori, cipolla rossa, olive, capperi e origano, conditi con buon olio extravergine d’oliva. È fresca ma sostanziosa, ideale d’estate anche come piatto unico leggero.
Ingredienti per 2 persone
Patate 400 g
Pomodori maturi o pomodorini 250 g
Cipolla di Tropea 60 g
Olive nere 50 g
Capperi di Pantelleria dissalati 20 g
Olio extravergine d’oliva 20 g
Origano q.b.
Basilico qualche foglia
Sale e pepe q.b.
Preparazione
Lessare le patate con la buccia, lasciarle intiepidire, pelarle e tagliarle a pezzi. Unire i pomodori, la cipolla rossa affettata finemente, le olive e i capperi ben dissalati. Condire con olio extravergine, origano, poco sale e pepe. Completare con qualche foglia di basilico e lasciare riposare una decina di minuti prima di servire, così che tutti i sapori si amalgamino.
Una curiosità: il vero protagonista aromatico della pantesca è il cappero di Pantelleria, tradizionalmente conservato sotto sale. L’insalata nasce dalla cucina semplice dell’isola, dove patate e ortaggi venivano trasformati in un piatto ricco di profumi senza bisogno di ingredienti costosi.
A cura di Raffaella Aschieri
Specialist | Docente in Menu Management | Menutrix elaborazioni | Cultural Consultant | Gastronoma | Saggista