Cultura nel piatto

Insalata pantesca

Gustosissima

Valori nutrizionali indicativi per porzione: circa 350 kcal, 6 g proteine, 49 g carboidrati, 15 g grassi.

L’insalata pantesca nasce a Pantelleria ed è uno di quei piatti in cui pochi ingredienti raccontano perfettamente un territorio mediterraneo: patate, pomodori, cipolla rossa, olive, capperi e origano, conditi con buon olio extravergine d’oliva. È fresca ma sostanziosa, ideale d’estate anche come piatto unico leggero.

Ingredienti per 2 persone

Patate 400 g

Pomodori maturi o pomodorini 250 g

Cipolla di Tropea 60 g

Olive nere 50 g

Capperi di Pantelleria dissalati 20 g

Olio extravergine d’oliva 20 g

Origano q.b.

Basilico qualche foglia

Sale e pepe q.b.

Preparazione

Lessare le patate con la buccia, lasciarle intiepidire, pelarle e tagliarle a pezzi. Unire i pomodori, la cipolla rossa affettata finemente, le olive e i capperi ben dissalati. Condire con olio extravergine, origano, poco sale e pepe. Completare con qualche foglia di basilico e lasciare riposare una decina di minuti prima di servire, così che tutti i sapori si amalgamino.

Una curiosità: il vero protagonista aromatico della pantesca è il cappero di Pantelleria, tradizionalmente conservato sotto sale. L’insalata nasce dalla cucina semplice dell’isola, dove patate e ortaggi venivano trasformati in un piatto ricco di profumi senza bisogno di ingredienti costosi.

A cura di Raffaella Aschieri

Specialist | Docente in Menu Management | Menutrix elaborazioni | Cultural Consultant | Gastronoma | Saggista