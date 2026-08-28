Giancarlo Giannini arriva a Quartu Sant’Elena per una serata tra letteratura, poesia e musica. Sabato 29 agosto, alle 21, il grande interprete della scena italiana sarà protagonista di “Le parole note”, secondo appuntamento della seconda edizione del Quartu Cultura Festival, nella suggestiva cornice del Parco Naturale Regionale Molentargius-Saline, con ingresso da via Don Giordi.

Dopo il debutto affidato a Caterina Murino con “Medea”, la rassegna prosegue con un appuntamento che mette al centro la voce e la parola di uno dei più celebri attori italiani. Giannini sarà accompagnato dal quartetto guidato dal sassofonista partenopeo Marco Zurzolo, dando vita a un recital costruito sull’incontro tra letteratura e musica.

“Le parole note” conduce il pubblico in un viaggio nell’universo femminile attraverso versi e pagine di autori di epoche e culture diverse. Da Pablo Neruda a Federico García Lorca, da Gabriel García Márquez a William Shakespeare, passando per Cecco Angiolieri e Pedro Salinas, la voce di Giannini attraverserà amore e desiderio, ironia e malinconia, sensualità e poesia.

A fare da contrappunto alla narrazione saranno le musiche originali di Marco Zurzolo, in un dialogo tra parola e suono che attraversa secoli di letteratura, dal Duecento fino alla contemporaneità. Un intreccio che troverà nella dimensione notturna di Molentargius un elemento ulteriore dello spettacolo, con il paesaggio naturale chiamato a diventare parte integrante dell’esperienza.

Il Quartu Cultura Festival, promosso dalla Fondazione Quartu Cultura con l’obiettivo di valorizzare gli itinerari culturali della città, proseguirà il 3 settembre con il concerto acustico di Raphael Gualazzi e andrà avanti fino al 10 settembre. In cartellone teatro, musica, danza e reading letterari, con una proposta pensata per coinvolgere pubblici diversi e portare la cultura fuori dagli spazi tradizionali.

“Molentargius non è soltanto lo scenario dei nostri appuntamenti, ma parte dell’esperienza”, sottolinea Giovanni Follesa, vicepresidente della Fondazione Quartu Cultura. “Chi partecipa porta con sé non soltanto il ricordo di ciò che ha visto o ascoltato, ma l’emozione di averlo vissuto in un luogo straordinario, dove cultura e ambiente insieme diventano un modo inedito di vivere il territorio”.

È questa la cifra della rassegna: unire grandi protagonisti della scena italiana e linguaggi artistici differenti a luoghi di particolare valore paesaggistico, trasformando ogni appuntamento in un’occasione di incontro con la cultura e con il territorio.