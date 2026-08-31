L’estate si sa è il momento più drammatico per molti, troppi animali, che vengono abbandonati. Questa volta volta è toccato a un dolcissimo cagnolino di nome Attila che, purtroppo, ha un serio problema di salute: un tumore addominale di circa di 2 kg. Un situazione clinica molto delicata spiegata dalla Odv La casa di Bingo.,

“Attila, un simil beagle (sicuramente un cane da caccia) di circa sei anni ha vagato a lungo con un tumore enorme in addome…un tumore pesante (intorno ai due chili, circa 20 cm di lunghezza e oltre 15 cm di larghezza). Diagnosi : neoplasia da testicolo inguinale”, spiega lo staff della casa di Bingo. “L’abbandono: invece di portarlo da un veterinario, qualcuno ha scelto di lasciarlo solo per strada mentre la massa continuava a crescere deformandogli il corpo. Qualcuno lo ha visto e non è passato oltre e lo ha preso con se facendo scattare l’allarme . Purtroppo chi lo ha prelevato dalla strada di più non poteva fare e si è rivolto a noi che abbiamo preso in carico la situazione. Il caso di Attila presenta delle criticità piuttosto importanti…si tratta di una vera e propria corsa contro il tempo, è necessario rimuovere la massa per restituirgli una vita dignitosa. La prima cosa da fare è una TAC per una valutazione chirurgica e a seguire un’accurata visita cardiologica per poi procedere al delicato intervento”.

Attila ha bisogno di urgenti e costose cure per ricominciare: “Chiediamo aiuto anche noi per riuscire a dare nuova vita decorosa e dignitosa al povero Attila. Abbiamo aperto una raccolta fondi ( solo la TAC ha un costo di 600 euro e la cifra necessaria per l’intervento sarà intorno ai 2,000 euro, più visita cardiologica, esami del sangue, farmaci ecc..)

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