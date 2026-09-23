Cultura nel piatto
RISOTTO AL RADICCHIO ROSSO, PERA E GORGONZOLA DOLCE
Valori nutrizionali
1 porzione – circa 462 kcal
11,3 P – 77,7 G – 11,2 L
Ingredienti
Riso Carnaroli 75 g
Radicchio rosso 120 g
Pera 80 g
Gorgonzola dolce 20 g
Scalogno 20 g
Olio extravergine di oliva 5 g
Brodo vegetale leggero q.b.
Vino bianco facoltativo, un piccolo goccio
Pepe nero q.b.
Preparazione
Affettare finemente lo scalogno e farlo appassire dolcemente con l’olio. Unire il radicchio tagliato a listarelle sottili e lasciarlo ammorbidire per pochi minuti, finché perde volume ma conserva il suo colore intenso.
Aggiungere il riso e farlo tostare bene. Se piace, sfumare con un goccio di vino bianco e lasciare evaporare. Proseguire la cottura unendo il brodo poco alla volta e mescolando spesso.
A metà cottura aggiungere la pera: una parte tagliata a piccoli cubetti, una parte schiacciata o frullata con pochissimo brodo, così da creare una consistenza più vellutata e cremosa.
A cottura ultimata, spegnere il fuoco e mantecare con il gorgonzola dolce, in modo che si sciolga delicatamente senza coprire gli altri sapori. Completare con una macinata di pepe nero e servire subito.
Curiosità
Il radicchio rosso è uno degli ortaggi più eleganti della cucina del Nord Italia: amaro, croccante, intenso, ma capace di diventare sorprendentemente morbido quando incontra il riso. La pera, invece, è da sempre una compagna perfetta dei formaggi erborinati e qui regala al piatto una dolcezza naturale, mai invadente.
È un risotto che gioca sugli opposti:
l’amaro vegetale del radicchio, la dolcezza pulita della pera, la rotondità cremosa del gorgonzola.
Il risultato è un piatto autunnale molto raffinato, ma ancora semplice e leggibile nei sapori.
A cura di Raffaella Aschieri
Specialist | Docente in Menu Management | Menutrix elaborazioni | Cultural Consultant | Gastronoma | Saggista