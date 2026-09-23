Cultura nel piatto

RISOTTO AL RADICCHIO ROSSO, PERA E GORGONZOLA DOLCE

Valori nutrizionali

1 porzione – circa 462 kcal

11,3 P – 77,7 G – 11,2 L

Ingredienti

Riso Carnaroli 75 g

Radicchio rosso 120 g

Pera 80 g

Gorgonzola dolce 20 g

Scalogno 20 g

Olio extravergine di oliva 5 g

Brodo vegetale leggero q.b.

Vino bianco facoltativo, un piccolo goccio

Pepe nero q.b.

Preparazione

Affettare finemente lo scalogno e farlo appassire dolcemente con l’olio. Unire il radicchio tagliato a listarelle sottili e lasciarlo ammorbidire per pochi minuti, finché perde volume ma conserva il suo colore intenso.

Aggiungere il riso e farlo tostare bene. Se piace, sfumare con un goccio di vino bianco e lasciare evaporare. Proseguire la cottura unendo il brodo poco alla volta e mescolando spesso.

A metà cottura aggiungere la pera: una parte tagliata a piccoli cubetti, una parte schiacciata o frullata con pochissimo brodo, così da creare una consistenza più vellutata e cremosa.

A cottura ultimata, spegnere il fuoco e mantecare con il gorgonzola dolce, in modo che si sciolga delicatamente senza coprire gli altri sapori. Completare con una macinata di pepe nero e servire subito.

Curiosità

Il radicchio rosso è uno degli ortaggi più eleganti della cucina del Nord Italia: amaro, croccante, intenso, ma capace di diventare sorprendentemente morbido quando incontra il riso. La pera, invece, è da sempre una compagna perfetta dei formaggi erborinati e qui regala al piatto una dolcezza naturale, mai invadente.

È un risotto che gioca sugli opposti:

l’amaro vegetale del radicchio, la dolcezza pulita della pera, la rotondità cremosa del gorgonzola.

Il risultato è un piatto autunnale molto raffinato, ma ancora semplice e leggibile nei sapori.

A cura di Raffaella Aschieri

Specialist | Docente in Menu Management | Menutrix elaborazioni | Cultural Consultant | Gastronoma | Saggista