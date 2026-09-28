Prosegue senza sosta l’impegno dell’Arma dei Carabinieri nel contrasto ai reati riconducibili alla violenza domestica e di genere. Nelle ultime ore, l’intervento tempestivo dei militari ha portato all’arresto in flagranza di due uomini per maltrattamenti in famiglia.

I Carabinieri della Compagnia di Dolianova sono intervenuti a seguito di una chiamata d’emergenza pervenuta al 112. Un 41enne, residente nell’hinterland, al culmine di una lite scaturita per futili motivi, ha aggredito la convivente. La donna è riuscita ad allontanarsi dall’abitazione e a dare l’allarme. I militari, giunti prontamente sul posto, hanno intercettato e bloccato l’uomo a bordo della propria auto, traendolo in arresto.

Un analogo provvedimento è stato eseguito dal personale della Compagnia di Cagliari nei confronti di un 31enne. I Carabinieri hanno raccolto la denuncia della convivente dell’uomo, la quale ha ricostruito anni di vessazioni e continue aggressioni fisiche e psicologiche.