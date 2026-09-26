La Polizia Stradale ha tratto in arresto un 29enne olbiese, risultato destinatario di un provvedimento restrittivo della libertà personale.

I fatti risalgono al fine settimana scorso, quando una pattuglia del Distaccamento Polizia Stradale di Olbia ha intimato l’alt a un’autovettura che procedeva con andamento incerto lungo la Strada Statale 125 “Orientale Sarda”.

Il conducente, che viaggiava da solo ed era privo di documenti di riconoscimento, ha mostrato da subito sintomi riconducibili ad una condizione di alterazione alcolica. Sottoposto al controllo con l’etilometro, l’uomo è risultato positivo con un tasso di 1,35 g/l nella prima prova e di 1,38 g/l nella seconda: quasi il triplo rispetto al limite di legge. I successivi accertamenti presso gli archivi della Motorizzazione hanno inoltre fatto emergere che il 29enne non aveva mai conseguito la patente di guida.

Il controllo approfondito tramite la banca dati Interforze ha infine rivelato una situazione ben più grave: a carico dell’uomo pendeva un ordine di carcerazione per una condanna residua a 8 mesi di reclusione.

Al termine delle verifiche, il giovane è stato deferito all’Autorità Giudiziaria per guida in stato di ebbrezza, sanzionato per la guida senza patente e arrestato in esecuzione del provvedimento pendente. L’uomo è stato successivamente trasferito presso la Casa Circondariale di Sassari-Bancali.