È accaduto sabato mattina, il risveglio dei residenti è stato abbastanza traumatico: non le solite deiezioni canine ma escrementi umani, depositati e abbandonati dove in tanti, compresi i bambini, escono ed entrano. E appoggiano le mani.

L’immagine dello scempio è stata postata sui social richiamando l’attenzione di centinaia di utenti che hanno condannato l’accaduto.

Non è la prima volta: in viale Regina Elena uno o più defecatori seriali hanno preso di mira una fontanella pubblica e nella zona di piazza del Carmine, più volte, cittadini e residenti hanno denunciato escrementi umani tra le macchine in sosta.