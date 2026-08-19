Cultura nel piatto

Seppie arrosto

Valori nutrizionali a porzione

Kcal 210 circa

31,80 P | 2,40 G | 7,20 L

Ingredienti per 1 persona

Seppie pulite intere 200 g

Olio extravergine di oliva 5 g

Succo di limone 10 g

Prezzemolo fresco tritato

1 piccolo spicchio di aglio

Sale q.b.

Preparazione

Lavare bene le seppie già pulite, lasciandole intere. Se sono di media grandezza, si possono incidere leggermente in superficie per favorire una cottura più uniforme. Scaldare molto bene una griglia o una piastra e adagiare le seppie facendole cuocere per pochi minuti per lato, senza prolungare troppo la cottura, così da mantenerle tenere.

Nel frattempo preparare un condimento semplice con olio extravergine di oliva, succo di limone, aglio tritato finissimo e prezzemolo fresco. Una volta cotte, disporre le seppie nel piatto, salarle leggermente e condirle con l’emulsione preparata. Servire subito, ben calde.

Un po’ di storia

Le seppie arrosto appartengono alla cucina marinara più essenziale e autentica. In molte zone costiere italiane, dalla laguna veneta fino al Sud e alla Sardegna, la seppia è sempre stata un mollusco molto apprezzato perché saporito, nutriente e versatile. Se le versioni in umido, con piselli o nel nero, sono diventate celebri nella tradizione regionale, la cottura arrosto resta forse quella più immediata e mediterranea: pochi ingredienti, fuoco vivo e il profumo del mare conservato quasi intatto.

È un piatto che racconta bene la cucina di una volta, quella dei pescatori e delle famiglie di costa, dove contava soprattutto la qualità della materia prima e una preparazione capace di rispettarla.

A cura di Raffaella Aschieri

Specialist | Docente in Menu Management | Menutrix elaborazioni | Cultural Consultant | Gastronoma | Saggista